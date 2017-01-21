نجح بوروسيا دورتموند في تحقيق فوز ثمين على مضيفه فيردر بريمن 2-1 على ملعب فيسير شتاديون، السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الإلماني لكرة القدم.

وتقدم دورتموند الى المركز الرابع برصيد30 نقطة بفارق الاهداف أمام هرتا برلين وبفارق نقطة خلف هوفنهيام الثالث.

افتتح أندريه شورله التسجيل للضيوف بعدما انفرد بالحارس ييروسلاف دروبني إثر تمريرة بينية من زميله ماركو ريوس (5).



وقبل نهاية الشوط الأول، انفرد ريوس من منتصف الملعب بالحارس دروبني الذي رفع قدمه وضرب لاعب دورتموند في فخذه ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة (39)، ويشترك مكانه الحارس البديل فليكس فايدفالد.



وبعد انطلاق الشوط الثاني، تعادل فين بارتلز لأصحاب الأرض بعد هجمة مرتدة قادها زميله كليمينز فريتز (59).



ثم أحرز لوكاش بيشتشيك هدف أسود فيستفاليا الثاني بيمناه من فوق الحارس البديل بعدما اصطدمت تسديدة أحد زملائه بالدفاع ووصلت إليه (71).

وتغلب فولفسبورج على ضيفه هامبورج بهدف نظيف سجله ماريو جوميز (83) على ملعب فولكسفاجن آرينا، وارتفع رصيد أصحاب الأرض لـ19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الزوار عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.



كما فاز هوفنهايم خارج قواعده على أوجسبورج بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من ساندرو واجنر (ق47) وأندريج كراماريتش (ق64) على ملعب إمبولس أرينا.