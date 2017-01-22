ضرب زلزال بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة القاهرة ومحافظات اخرى يوم السبت, دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل اعلام، أن هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر وقعت، في مصر وكانت على عمق 12 كيلومترا، وشعرت بها مدينة القاهرة ومدينتي الإسماعيلية والتل الكبير.

وجاء هذا الزلزال بعد أيام من زلزال آخر هز القاهرة، وبلغت شدته 3.6 ريختر، ولم يسجل أي اصابات.

يذكر أن مصر تعرضت عام 1992 لزلزال مدمر، بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بوفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص.