انتزع نابولي فوزاً ثميناً من مضيفه ميلان 2-1 وشارك روما المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت في مباراة قمة ضمن المرحلة الواحدة والعشرين.

وسجل نابولي هدفين مبكرين عبر لورنتسو إينسيني بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة (6) والإسباني خوسيه ماريا كايخون من مسافة قريبة (9)، وقلّص ميلان الفارق بواسطة السلوفاكي جوراي كوشكا (37).



ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة، بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، وبالتساوي مع روما.



ويلتقي يوفنتوس حامل اللقب مع لاتسيو الرابع وروما مع كالياري العاشر الأحد.



وانتصر فيورنتينا بثلاثية نظيفة على مضيفه كييفو ، ورفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثامن بفضل أهداف الإسباني كريستيان تيلو (18) والسنغالي كوما باباكر من ركلة جزاء (52) وتشييزا في الوقت بدل الضائع (90+4).



وتجمّد رصيد كييفو عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.



ويلعب الأحد أيضاً بولونيا مع تورينو، وإمبولي مع أودينيزي، وجنوى مع كروتوني، وباليرمو مع إنتر ميلان، وبيسكارا مع ساسولو وأتلانتا مع سمبدوريا.