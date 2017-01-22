أحرز ريال مدريد لقب بطل الشتاء المعنوي في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه ملقة 2-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة، استعاد به توازنه بعد خسارتين متتاليتين.

وسجل سيرخيو راموس (35 و43) للريال، وخوانبي (63) لملقة.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة لأن اشبيلية الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) كانا ينتظران تعثره لاقتناص المركز الأول. ويحل اشبيلية وبرشلونة ضيفين على اوساسونا وايبار الأحد.



وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الإحراج بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام اشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الأربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس.



وأوقفت خسارة إشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي إسباني).