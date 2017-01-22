استعاد باريس سان جيرمان حامل اللقب توازنه وضيّق الخناق على نيس المتصدر وموناكو الثاني، بفوزه الصريح على أرض نانت 2-صفر، السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

على ملعب "لابوجوار"، سجّل الأوروغوياني إدينسون كافاني هدفي فريق العاصمة (21 و65)، ليرفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 45 نقطة بالتساوي مع موناكو الذي يلعب الأحد مع ضيفه لوريان، ونقطة عن نيس الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه باستيا الجمعة في افتتاح المرحلة.



وافتتح كافاني التسجيل بحركة جماعية للفريق الباريسي وتمريرة حاسمة من البرازيلي لوكاس مورا، ثم عزّز الأرقام من ضربة حرة مباشرة من 25 متراً.



ورفع كافاني رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة الهدافين، بفارق 5 أهداف عن ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.



من جهته، مني نانت الحادي عشر بأول خسارة في الدوري بعد 4 انتصارات متتالية.