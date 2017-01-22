نجحت مصر في تسجيل هدفها الأول الذي منحها فوزاً ثميناً في بطولة أفريقيا لكرة القدم أمام أوغندا التي ودّعت البطولة رسمياً في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وتأخر هدف مصر في البطولة التي اعتادت على تزعمها حتى الدقيقة الـ89 عندما ترجم عبد الله السعيد تمريرة محمد صلاح المميزة ليمنح بلاده الفوز الأول في البطولة، والذي جاء على حساب أوغندا.

وأجلت مصر بفضل هدف بديلها حسم غانا لصدارة المجموعة لتضطر الأخيرة التي فازت على مالي بهدف نظيف أيضاً، حتى انتظار مباراتها الأخيرة أمام الفراعنة.



وصار رصيد مصر أربع نقاط بفارق نقطتين عن غانا التي ضمنت التأهل (6 نقاط) في الوقت الذي تحتل به مالي المركز الثالث بنقطة وحيدة، وأخيراً أوغندا بلا رصيد وتودع البطولة.



وستكسب مصر الصدارة في حال فوزها على غانا بالمرحلة الأخيرة، وستتأهل في حال تعادلها مهما كانت نتيجة المباراة الأخرى بين مالي وأوغندا، أما إذا خسرت فعليها انتظار نتيجة مباراة مالي، علماً أنّ مصر ستتأهل أيضاً حتى في حال خسارتها بشرط عدم فوز مالي.



ويتوقف احتمال خروج مصر الوحيد حسابياً على خسارتها من غانا وفوز مالي على أن يلعب فارق الأهداف في صالح الأخيرة حيث تملك مصر الآن +1 ومالي -1.