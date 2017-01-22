ألقت الاجهزة الأمنية البنانية يوم السبت، القبض على انتحاري قبل تفجير نفسه بأحد الملاهي بشارع الحمرا في لبنان.

وذكرت وسائل اعلام، أن مخابرات الجيش اوقفت الشاب وهو يحمل حزام ناسف ويحاول الدخول مقهى الـ"كوستا" في شارع الحمرا، مضيفة أنه يحمل الجنسية الفلسطينية.

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وأضافت أنه تم توقيف الانتحاري ونقله إلى وزارة الدفاع للتحقيق معه، نافية وجود انتحاري آخر.

يشار إلى أن لبنان شهد سابقاً تفجيرات، كان آخرها تفجيرين انتحاريين في الضاحية الجنوبية ببيروت، اسفر عن عشرات القتلى والجرحى.