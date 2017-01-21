أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, أن طائرات حربية روسية شنت غارات على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في الوزارة قوله إن " 6 قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى قامت بقصف مواقع لتنظيم "داعش" ي دير الزور.

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وأوضح المصدر أن "القاذفات أصابت أهدفها بدقة بما في ذلك قواعد التنظيم ومخازن أسلحته وتجمعات مسلحيه وآلياته المدرعة في محافظة دير الزور ".

وحقق "داعش" في الأيام القليلة الماضية تقدما في مدينة دير الزور, حيث سيطر على نقاط عدة , كما احكم حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه , عقب اشتباكات مع الجيش النظامي, وسط تخوف الأهالي من قيام التنظيم بارتكاب "مجازر واعدامات جماعية".

يشار إلى أن "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.

ويشن طيران التحالف من جهة وطيران النظامي من جهة أخرى غارات جوية على مواقع لداعش في المناطق الخاضعة تحت سيطرته في دير الزور.