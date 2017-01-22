سورية تحافظ على الصدارة وتواجه ألمانيا بربع نهائي بطولة العالم العسكرية لكرة القدم اخبار الرياضة شارك

تصدر منتخب سورية العسكري لكرة القدم فرق المجموعه الرابعة برصيد سبع نقاط بعد تعادله السلبي مع نظيره المصري في بطولة كأس العالم بسلطنة عمان.

سيلاقي منتخبنا في الدور ربع النهائي نظيره الألماني الذي جاء في المركز الثاني لحساب المجموعة الثانية فيما سيلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في الدور ذاته.



وكان منتخبنا حقق فوزين متتالين على كندا وبولندا 3-0 و1-صفر على التوالي وتعادل مع مصر من دون أهداف فيما حصد المنتخب المصري خمس نقاط من فوز وتعادلين.



يشار إلى أن مشاركة منتخبنا في البطولة هي الخامسة واستضفنا النهائيات مرتين في دمشق وأفضل إنجاز لمنتخبنا العسكري كان في نسخة عام 1981 التي أقيمت في قطر حين حقق المركز الثالث على حساب فرنسا بهدفين من دون رد بينما تأتي مصر كأفضل منتخب عربي حقق البطولة بخمسة ألقاب. سيريانيوز

2017-01-22 00:45:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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