اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني و رئيس الوفد الإيراني الى أستانا حسين جابري انصاري, يوم الجمعة, ان الوفد الايراني سيعمل في المؤتمر, المزمع عقده في عاصمة كازاخستان 23 الشهر الجاري, على "دعم سبل ايجاد حل سياسي لازمة سوريا والحوار الجاد بين الفرقاء".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جابري انصاري قوله, في تصريح ادلى به, حول مؤتمر استانا حيث يترأس الوفد الايراني بهذا المؤتمر, إن الوفد الايراني "سيتابع الافكار التي طرحت خلال المبادرة الايرانية التي اطلقت لايجاد حل لسوريا قبل عامين والتي تتضمن 4 بنود كانت الاخيرة وتتضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة الدولة السورية على اراضيها واحالة مصير البلاد الى الشعب السوري".

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جاء ذلك في وقت اعتبر الكرملين ان موقف إيران "يعرقل" مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات السورية في العاصمة أستانا , بصفتها لاعباً هاما في التسوية السورية.

ويشار الى أن الوفد الايراني المشارك في مؤتمر استانا برئاسة حسين جابري انصاري غادر طهران مساء الجمعة.

وتشارك في مباحثات أستانا إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا، كل من إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في وقت سابق من الشهر الحالي, عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

ومن المفترض أن يلي محادثات أستانا عقد لقاء جنيف يوم 8 شباط 2017، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.