أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم السبت، إنها لن تلتزم بمقررات محادثات استانة المزمع عقدها في 23 الشهر الجاري، وذلك لعدم تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات.

وانتقدت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك) عدم دعوتها للمشاركة في محادثات السلام السورية، المنتظر عقدها في العاصمة الكازاخستانية في 23 من الشهر الجاري.

وأعتبرت القوات في بيانها أن "عدم دعوة مكونات سوريا الديمقراطية كطرف على طاولة المفاوضات هو انتهاك واضح بحقهم وبتضحياتهم", مضيفة "بالرغم من الإنتصارات التي حققتها قواتنا وبالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمت من جميع مكوناتنا من أجل تحرير مناطقنا من الإرهاب وترسيخ السلام . إلا أنه تم إقصائنا وإبعادنا عن كل الإجتماعات التي عقدت حتى الأن في سبيل حل الأزمة السورية".

وأشارت الى انه "من هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات إجتماعات لم ندعى ونشارك بها".

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

وسيقود محمد علّوش، وفد المعارضة المشارك في أستانة والمؤلف من ممثلين عن عدد من الفصائل العسكرية، وشخصيات حقوقية وسياسية، بينما يرأس وفد النظام مندوبه في الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.