أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، أنها لن ترسل موفدا الى محادثات استانة بشأن سوريا، مضيفة أن سفيرها لدى كازاخستان سيمثلها هناك.

وذكرت وسائل اعلام أن واشنطن قالت إنها ستحضر مفاوضات أستانا السورية وسيمثلها إلى هناك جورج كرول سفيرها لدى كازاخستان وذلك بعد تضارب الأنباء حول دعوة واشنطن إلى أستانا ومستوى التمثيل الأمريكي إليها.

وتم توجيه الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها في أستانا, بحسب ما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, وذلك بعدما أعلنت الادارة الامريكة الجيدة أنها ستدرس الدعوة , بعد تسلمها رسمياً.

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وكان الكرملين نفى, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.