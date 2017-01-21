تمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوزه الأول على حساب نظيره التوغولي 3-1 في مدينة اوييم الغابونية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الافريقية الـ31 في كرة القدم.

وسجل للمغرب عزيز بوحدوز (14) ورومان سايس (21) ويوسف النصيري (71)، بعد أن افتتح ماتيو دوسيفي التسجيل لتوغو بعد مرور أربع دقائق.



وكانت مباراة كوت ديفوار حاملة اللقب وجمهورية الكونغو الديموقراطية انتهت بتعادلهما 2-2 .



وحصد المغرب نقاطه الثلاث الأولى في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تملك 4 نقاط مقابل نقطتين لكوت ديفوار وواحدة لتوغو.



وفي الجولة الأخيرة، تلتقي كوت ديفوار مع المغرب وجمهورية الكونغو الديموقراطية مع توغو.



ويبدو أن نجوم المغرب استجابوا لمناشدة مدربهم الفرنسي هيرفيه رينار الذي طالبهم أن يظهروا فعالية أكبر داخل منطقة الجزاء، بعد أن سدد فريقه 17 مرة باتجاه المرمى في المباراة الأولى من دون أن يجد لاعبوه طريقهم نحو الشباك.



وكانت المواجهة في المباراة بين مدرب منتخب التوغو الفرنسي المخضرم كلود لوروا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في البطولة القارية (9 مرات)، ومواطنه ومساعده سابقاً على مدى ست سنوات هيرفيه رينار.