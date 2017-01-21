سوانزي يفاجأ ليفربول بعقر داره ويسقطه بثلاثية بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

فاجأ سوانزي سيتي مضيفه ليفربول وفاز عليه (3-2) السبت على ملعب"أنفيلد"، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية سوانزي، نجمه الإسباني فيرناندو لورينتي "هدفين" (48، و53) والأيسلندي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة (74)، في المقابل سجل هدفي ليفربول لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقتين (55، و69).



والفوز هو الأول لسوانزي سيتي في تاريخه على ليفربول في ملعب أنفيلد.



وواصل الريدز، نتائجة السيئة للمباراة الثالثة على التوالي (تعادلين وهزيمة)، وتعرض للخسارة الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند (45 نقطة)، وصار مهددًا بضياع المركز الثالث.



في المقابل، حقق سوانزي سيتي، متذيل الترتيب فوزه الرابع هذا الموسم ليرفع رصيده إلى (18 نقطة)، ويتقدم للمركز السابع عشر مؤقتاً. سيريانيوز

2017-01-21 19:39:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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