احتاج الإسباني رافاييل نادال المصنف تاسعاً إلى أكثر من أربع ساعات لخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقلب الاسباني رافاييل نادال المصنف تاسعاً تخلفه أمام الألماني الشاب ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل واحدة إلى فوز 4-6 و6-3 و6-7 (5-7) و6-3 و6-2 في مباراة ماراتونية استمرت أكثر من أربع ساعات.



ويلتقي نادال الفائز بـ14 لقباً كبيراً في مسيرته في الدور المقبل مع الفرنسي غايل مونفيس المصنف سادساً الفائز على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و7-6 (7-1) و6-4 في ساعة و56 دقيقة.



وكان نادال عانى من اصابة في معصمه أبعدته طويلاً عن الملاعب عام 2016.



وهي المرة الثامنة عشرة التي يخرج فيها نادال فائزاً في 26 مباراة في بطولات الغراند سلام خاض فيها خمس مجموعات.

وضمن منافسات السيدات، تأهلت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثانية إلى الدور الثالث بعد فوزها اليوم السبت على مواطنتها نيكول غيبس 6-1 و6-3.



وتلتقي وليامس في الدور التالي مع التشيكية باربورا ستريكوفا الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا 6-2 و7-5.



وتملك وليامس ستة ألقاب في بطولة أستراليا أعوام 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015.



وتسعى سيرينا (35 عاماً) للانفراد بالرقم القياسي في الألقاب الكبرى الذي تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف (22 لقباً).