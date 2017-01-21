السوري العظمة والاردني شلباية يتوجان بلقب الزوجي في بطولة آسيا لكرة المضرب اخبار الرياضة شارك

توج تيم العظمة لاعب منتخب سورية لكرة المضرب لفئة تحت 14 عاما وزميله الأردني عبد الله شلباية اليوم بلقب منافسات الزوجي في الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لبطولة آسيا المقامة في تايلاند.

وتغلب العظمة وشلباية في المباراة النهائية على الزوجي السوري- الأردني بيير جروة ومحمد قطب بمجموعتين دون رد وكانا فازا أيضا بلقب منافسات الزوجي في الأسبوع الأول من البطولة.



وفي منافسات الفردي نال جروة المركز الثالث والعظمة المركز الخامس علما أنه حقق المركز الثاني لمنافسات الفردي في الأسبوع الأول من البطولة.



وبهذه النتائج تأهل لاعبا منتخبنا العظمة وجروة إلى المرحلة النهائية من بطولة آسيا المقررة في الهند أواخر الشهر الجاري. سيريانيوز

2017-01-21 19:12:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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