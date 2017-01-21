أحصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), يوم الجمعة, عدد قتلى عناصر "القاعدة" في سوريا والذي بلغ أكثر من 100, جراء ضربة جوية أمريكية استهدفت معسكرا تابعا لهم , وذلك في آخر هجوم عسكري كبير خلال ولاية الرئيس باراك أوباما.

ونقلت وكالات انباء عن ناطق باسم البنتاغون جيف ديفيس قوله ان " الغارة وقعت الخميس واستهدفت معسكرا للتدريب في محافظة إدلب يستخدم منذ 2013".

وأشار الى ان القصف استهدف "معسكر تدريب الشيخ سليمان الذي بدأ تشغيله منذ 2013 على الأقل".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكان نشطاء تحدثوا, في وقت سابق الجمعة، أن غارة جوية قضت على العديد من عناصر "جبهة فتح الشام" في شمال غرب سوريا.

وتأتي الغارة على ادلب بعد ساعات من غارة جوية أمريكية كبرى أخرى ضد "داعش" في ليبيا قُتل فيها أكثر من 80 مسلح.

وسبق ان شنت الطائرات الأمريكية منذ الأول من كانون ضربات أدت إلى مقتل أكثر من 150 عنصراَ من تنظيم "القاعدة" بمن فيهم القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون , بحسب البنتاغون.

وتركزت الضربات الأمريكية في سوريا منذ بدء عملياتها العسكرية على تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن في الأشهر الأخيرة توالت الضربات التي تستهدف جبهة" فتح الشام" التي تعرضت خلال الشهر الجاري لغارات عدة روسية وسورية، وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن .

يذكر أن الضربة جاءت قبل يوم من نهاية رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، حيث جرت مراسم تسليم السلطة وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.