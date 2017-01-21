أنقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما سجل له هدفين وقاده إلى الفوز على مضيفه فرايبورغ 2-1، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكاد فرايبورغ، ثامن الترتيب، يوقف سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لبايرن، لكن ليفاندوفسكي سجل للأخير في اللحظات القاتلة، فرفع رصيده إلى 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق ست نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي يستقبل آينتراخت فرانكفورت السبت.



وكان الفريق البافاري أنهى دور الذهاب بفوز معنوي كبير على وصيفه لايبزيغ مفاجأة الموسم وابتعد عنه بفارق 3 نقاط.



وحقق فرايبورغ بداية جيدة وافتتح التسجيل عن طريق المهاجم الشاب يانيك هابيرير الذي تفوّق على النمسوي دافيد آلابا وهزّ شباك الدولي مانويل نوير (4).



بعدها استعاد بايرن تنظيم صفوفه وكان الأكثر سيطرة على الكرة، ثم جاء رد الفريق البافاري عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سدّد كرة سهلة من داخل المنطقة مدركاً التعادل (35).



وفي وقت كانت تسير المباراة نحو التعادل، استلم ليفاندوفسكي عرضية من الفرنسي فرانك ريبيري فهيأها لنفسه بشكل رائع بصدره ثم قدمه وأطلقها بيسراه سكنت الزاوية اليمنى لمرمى فرايبورغ (90+1).