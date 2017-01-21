|
|
|
ضحايا بينهم أطفال بانفجار في مخيم سوري للاجئين على الحدود الأردنية
|
الاخبار المحلية
|
سقط
قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة في مخيم
للاجئين السوريين على الحدود الأردنية.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بسيارة مفخخة عند مدخل سوق مخيم الرقبان للاجئين
السوريين , ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام
جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط
هنا ..
وجاءت الحادثة بعد شهر على سقوط قتلى وجرحى في مخيم الرقبان بعد أن فجر انتحاري
يقود دراجة نارية نفسه قرب مركز توزيع مساعدات، أثناء توزيع ملابس وأغطية شتوية.
ويقع مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية، ويقطنه أكثر من 75 ألف لاجئ
سيريانيوز
|
|
2017-01-21 15:12:15
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: