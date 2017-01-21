سقط قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة في مخيم للاجئين السوريين على الحدود الأردنية.





وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بسيارة مفخخة عند مدخل سوق مخيم الرقبان للاجئين السوريين , ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

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