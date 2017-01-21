شهدت عدة مدن أمريكية مظاهرات, احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة, تحولت إلى أعمال شغب وعنف ومواجهات, ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن, وحدوث حملة اعتقالات.

ونقلت وكالات أنباء عن الشرطة الأمريكية قولها إن " المظاهرات التي شهدتها العاصمة واشنطن، عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب، أسفرت عن إصابة 6 من الشرطة بجروح طفيفة، وتوقيف 217 منظاهرًا".

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وأضافت الشرطة أن " نحو 500 شخص شاركوا في مظاهرة اندلعت في العديد من النقاط بالمدينة, حيث قاموا بأعمال عنف, ما أدى إلى تعرض بعض الأحياء لخسائر كبيرة".

وقام المحتجون بأعمال شغب, حيث أشعلوا المحتجون النيران في عدد من السيارات , كما رشقوا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات, في حين ردت الشرطة بإطلاق غازات مسيلة للدموع وقنابل صوت .

كما اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في عدد من المدن الأمريكية بعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تنصيب ترامب، يوم الجمعة، في العاصمة واشنطن، رئيسا جديد للولايات المتحدة، خلفاً لباراك أوباما.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها, حيث سبق أن شهدت عدة مدن أمريكية مظاهرات مناهضة لترامب وأعمال شغب, عقب فوزه المفاجئ على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الثامن من تشرين الثاني.