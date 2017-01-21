فجر مسلحان نفسيهما, يوم السبت, أثناء مداهمة قوات الأمن السعودية وكر للمسلحين في حي الحرازات بمحافظة جدة.

وأفادت وسائل اعلام سعودية عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن و"الارهابيين", اللذين اقدما على الانتحار, بعد استخدامهما أحزمة ناسفة.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وبحسب المصادر , فإن "قوات الأمن حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيون؛ حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الموقف؛ حيث تمّ تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم المسلحان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب".

وحتى الأن لم تصدر وزارة الداخلية السعودية أي تفاصيل عن العملية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت, في وقت سابق من الشهر الحالي, عن مقتل "إرهابيين" اثنين وإصابة رجل أمن في عملية نفذتها في حي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

يشار الى أن السعودية أعدمت مؤخراً 43 شخص أدانتهم بالمشاركة في هجمات نفذها تنظيم "القاعدة" في المملكة بين عامي 2003 و2006 وأسفرت عن مقتل المئات من المحليين والأجانب.