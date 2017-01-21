اعتبر الكرملين, يوم السبت, ان موقف إيران "يعرقل" مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات السورية المزمع عقدها يوم 23 في العاصمة أستانا, بصفتها "لاعباً هاما في التسوية السورية".

وذكرت وسائل إعلام أن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وضح, في حديث لـ"بي بي سي", أن "موسكو رحبت بالمشاركة الأمريكية، فيما أن الوضع غاية في التعقيد في ظل وجود إيران لاعبا هاما في المسألة السورية وعدم ترحيب الإيرانيين بالولايات المتحدة, هذه المسألة غاية في الأهمية في إطار لعبة حذرة للغاية".

وأشار المتحدث باسم الكرملين الى انه " لا يمكن حل الأزمة السورية بدون واشنطن".

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وتم توجيه الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها في أستانا, بحسب ما اعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, وذلك بعدما أعلنت الادارة الامريكة الجيدة أنها ستدرس الدعوة , بعد تسلمها رسمياً.

وكان الكرملين نفى, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.