"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات تركية قرب الباب الاخبار المحلية شارك

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), الجمعة, مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة على قوات تركية قرب مدينة الباب بريف حلب.











ونشرت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم فيديو لـ "داعش" يعلن من خلاله مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة أودى بحياة خمسة جنود أتراك وأصاب تسعة قرب مدينة الباب.



وأعلن الجيش التركي, في وقت سابق من اليوم, عن مقتل 5 من جنوده على الأقل وإصابة 9 آخرين بهجوم سيارة مفخخة قرب مدينة الباب.



وقتل 3 جنود اتراك واصيب 11 آخرين، نهاية شهر كانون الأول الماضي، بهجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.



وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".



ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، وسط معارك وقصف تركي لإخراج عناصر التنظيم.



وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش", في خطوة لاقتا معارضة من قبل النظام السورية, واعتبرت ذلك "عدوانا", في حين ردت تركيا ان العملية مستمرة حتى تطهير الحدود من "العناصر الإرهابية". سيريانيوز





2017-01-21 00:17:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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