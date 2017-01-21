وكالة: المعارضة المسلحة ومسؤولون أتراك ينهون التحضيرات للمشاركة بمباحثات أستانا الاخبار المحلية شارك

افادت وكالة الاناضول التركية, يوم الجمعة, عن انتهاء التحضيرات المتعلقة بمباحثات أستانا حول سوريا المزمع عقدها الأسبوع المقبل.











وقالت الوكالة إنه عقب لقاءات مكثفة استمرت أسبوعين بين ممثلي المعارضة السورية المسلحة والمسؤولين الأتراك، في العاصمة أنقرة، أنهت المعارضة تحضيراتها للمشاركة في المباحثات المرتقبة الإثنين المقبل.



وأضافت الوكالة إنه من المرتقب أن يتكون وفد المعارضة في أستانا من 13 شخصاً، من بين نحو 50 يشاركون بصفة مستشارين فنيين وسياسيين.



ويتشكل وفد المعارضة من الفصائل السورية المقاتلة فقط، ويترأسه ممثل "جيش الإسلام" محمد علوش.



ومن جانب النظام من المنتظر أن يرأس مندوبه لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وفدًا يتشكل من شخصيات استخباراتية وعسكرية.



ونقلت "الأناضول" عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا وروسيا لجأتا إلى خفض الدول المشاركة في المباحثات السورية، بهدف الحصول على مخرجات مثمرة.



وتشارك في المباحثات, المزمع عقدها في 23 الشهر الحالي في أستانا عاصمة كازاخستان, إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا، كل من إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.



وبحسب الوكالة فإن وفد تركيا سيرأسه نائب مستشار وزارة الخارجية سادات أونال، مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات وهيئة الأركان العامة.



فيما يبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممثله الخاص ألكسندر لافرنتييف، بصحبة مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.



أما ستيفان دي ميستورا، فسيترأس وفد الأمم المتحدة.



ويشار الى أن تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار من الأولويات الأساسية المرادة من محادثات أستانا لكل من وفد النظام ووفد المعارضة المسلحة.



وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت, في وقت سابق من الشهر الحالي, عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.



ومن المفترض أن يلي محادثات أستانا عقد لقاء جنيف يوم 8 شباط 2017، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.





سيريانيوز





2017-01-21 00:13:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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