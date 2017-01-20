إخراج 100 مسلح وعائلاتهم من بيت جن ومغر المير بريف دمشق الى ادلب الاخبار المحلية شارك

تم إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم, يوم الجمعة من مزرعة بيت جن ومغر المير بريف دمشق إلى إدلب.











ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر في محافظة ريف دمشق قوله إنه "تم إخراج 100 من المسلحين الرافضين للمصالحة في مزرعة بيت جن ومغر المير مع عائلاتهم إلى إدلب كدفعة أولى تمهيدا لتنفيذ اتفاق يقضي بإنجاز مصالحة تتضمن تسوية أوضاع المطلوبين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما مرسوم العفو رقم 15 عام 2016".



وأوضح المصدر أن " الاتفاق وتسوية أوضاع المطلوبين ونقل الرافضين للمصالحة كفيل بإعادة الأمن والاستقرار إلى مزرعة بيت جن ومغر المير كغيرها من قرى ريف دمشق الغربي ومن ثم إعادة جميع مؤسسات الدولة إليها".



وينص مرسوم العفو رقم 15 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.



ويشار الى أنه في الخامس من الشهر الجاري تم تسوية أوضاع نحو 200 مسلح من أهالي قرى وبلدات بيت سابر وبيت تيما وسعسع الغربية وحسنو وكفر حور بريف دمشق الغربي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.



وجاء ذلك عقب ساعات على تأكيد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن العمل ما زال مستمرا للتوصل إلى اتفاق مصالحة محلية في وادي بردى بريف دمشق الغربي.



سيريانيوز





2017-01-20 21:49:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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