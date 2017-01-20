لقي 7 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء الجورة والقصور في مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استهدف حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية، مضيفة أن "احدى القذائف سقط على منزل في شارع الوادي وانفجرت بداخله ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف خلف أضرار مادية كبيرة وقعت في الحيين.

وكان عدد من القتلى والجرحى سقط يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف على حي الموظفين في دير الزور. وذلك بعد اعلان "داعش" السيطرة على نقاط عدة في مدينة دير الزور, عقب اشتباكات مع الجيش النظامي.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", بدأ منذ 20 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.