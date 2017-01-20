أعلن الجيش التركي يوم الجمعة، عن مقتل 5 من جنوده على الأقل وإصابة 9 آخرين بهجوم سيارة مفخخة قرب مدينة الباب شمال سوريا.

ونقلت وسائل اعلام، عن الجيش التركي قوله، إن الجنود قتلوا بهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بسيارة مفخخة قرب مدينة الباب بحلب.

وقتل 3 جنود اتراك واصيب 11 آخرين، نهاية شهر كانون الأول الماضي، بهجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، وسط معارك وقصف تركي لإخراج عناصر التنظيم.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش", في خطوة لاقتا معارضة من قبل النظام السورية, واعتبرت ذلك "عدوانا", في حين ردت تركيا ان العملية مستمرة حتى تطهير الحدود من "العناصر الارهابية".