أدى دونالد ترامب يوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، داخل مبنى الكابيتول، خلفاً للرئيس الـ44 باراك أوباما، الذى انتهت ولايته الرئاسية الثانية رسمياً.

وكان نائب الرئيس الجديد للولايات المتحدة مايك بينس قد اليمين الدستورية، في حضور كلاً من الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، والمرشحة الخاسرة هيلارى كلينتون، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين، وأعضاء الكونجرس وقيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

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وكان الكونجرس الأمريكي, صادق نهاية شهر كانون الأول الماضي، على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي التي منحت الفوز للجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من تشرين الثاني 2016 .

وفاز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني الماضي، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بعد حصوله على أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.