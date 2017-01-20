لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واصيب أكثر من 15 آخرين يوم الجمعة، بعدما دهس رجل بسيارته عددا من المشاة عمدا في وسط مدينة ملبورن الإسترالية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الإسترالية قولها، إنها تمكنت من اعتراض السيارة وأصابت سائقها (26 عاما) بالرصاص في ذراعه قبل أن يخرجه رجال الشرطة منها ويعتقلونه، مضيفة أن الحادث الذي وقع وقت الظهر ليس إرهابيا.

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وأوضحت الشرطة أن الشاب لديه تاريخ من العنف الأسري وهو مطلوب في هجوم بسلاح أبيض ارتكبه في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا، إن الرجل كان يقود السيارة بطريقة غير طبيعية وتلاحقه سيارات الشرطة قبل أن يقتحم سوقا تجاريا لا يسمح بمرور السيارات فيه ويصدم المارة عمدا.

وكان 12 شخصا قتلوا وأصيب 48 آخرين شهر كانون الأول الماضي، بعدما اقتحم رجل سوقا مزدحما بشاحنة، في برلين الألمانية، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات التي باتت شبه يومية.