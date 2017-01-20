أعلنت واشنطن، إن قيادياً في تنظيم "القاعدة" لقي حتفه إثر ضربة جوية أمريكية قرب مدينة إدلب في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان لها يوم الخميس، إن محمد حبيب بوسعدون التونسي وهو مواطن تونسي شارك في "عمليات خارجية وتم الربط بينه وبين مخططات إرهابية لمهاجمة أهداف غربية" قتل في الضربة التي وقعت قرب إدلب في سوريا.

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وكان البنتاغون أعلن في تشرين الأول 2016 عن مقتل قياديا مصريا في تنظيم "القاعدة" والذي أصبح عضوا بارزا في "جبهة النصرة" فرع التنظيم في سوريا في هجوم بطائرة بدون طيار قرب إدلب.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، يستهدف مواقع ومقار لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق بالدرجة الأولى، إضافة لتنفيذ ضربات ضد أهداف تنظيم "القاعدة" و"جبهة النصرة" في البلدين أيضا.

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