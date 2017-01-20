قام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية قولها، يوم الجمعة، إن "إرهابيي تنظيم داعش عمدوا إلى تفخيخ واجهة المسرح الروماني والمصلبة (التترابيلون) المؤلفة من 16 عمودا في الشارع الرئيسي بالمدينة الأثرية وفجروها ما أدى إلى تدميرها".

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والتترابليون الذي يشكل تقاطعا على طول الرواق الكبير في تدمر مؤلف من منصة حجرية مرتفعة تضم أربعة هياكل متطابقة كل هيكل مؤلف من أربعة أعمدة مرتكزة في كل ركن من أركان الهيكل.

وجاء الإعلان عن تدمير واجهة المسرح ، بعد يوم من تنفيذ مسلحي "داعش" الإعدام بحق 12 شخصا في هذا المسرح.

وكانت وكالة "سانا" نوهت يوم الخميس، إن التظيم قام بإعدام 12 شخصا على الأقل في مدينة تدمر بريف حمص, مضيفة أنه قام " بتخريب العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي".

وسبق للتنظيم الارهابي أن دمر في شهر آب من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية والتي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وذلك باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات وأجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية، إضافة الى قتل الباحث وعالم الآثار خالد الأسعد في ساحة المتحف الوطني بتدمر ثم تعليق جثمانه على عمود وسط المدينة، سبقه في شهر تموز من العام ذاته تحطيم تمثال أسد اللات الشهير وثمانية تماثيل وجدت في مدافن تدمرية.

يشار إلى أن "داعش" سيطر على تدمر للمرة الثانية في كانون الأول، بعد أن تمكنت القوات النظامية , بدعم جوي روسي , من انتزاعها من مسلحي التنظيم في آذار, بعد ان سيطر عليها هؤلاء للمرة الأولى في عام 2015.