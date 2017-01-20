أرسلت السلطات السورية رسالة إلى الأمم المتحدة تبلغها بالعثور على مقبرة جماعية لجنود من الجيش النظامي في مدرسة بمدينة حلب بعد استعادة السيطرة عليها في كانون الأول الماضي.

وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر، في رسالة وجهها باسم السلطات السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، ونشرت على موقع المنظمة "أود أن أبلغكم بأن السلطات السورية عثرت، بعد تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب، على 23 جثة في مدرسة المحدثة بحي السكري".

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وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 26 كانون الأول الماضي عن العثور على مقابر جماعية في أحياء شرق حلب، فيها جثث تحمل آثار تعذيب.

وأشار المسؤول إلى أن السلطات السورية "تمكنت من تحديد هوية 20 قتيلا"، مشددا على أنهم جميعا كانوا من مقاتلي الجيش النظامي.

وقت سابق تحدثت وسائل إعلام محلية، عن العثور على 23 جثة لمدنيين تم انتشالها من مقبرة جماعية بحي الكلاسة الذي استعاد الجيش النظامي السيطرة عليه منتصف الشهر الجاري.

وأوضح منذر أن هذه المدرسة استخدمت كمقر من قبل مسلحي حركة "فجر الإسلام"، التي تصنفها حكومات بعض الدول جزءا من "المعارضة المسلحة المعتدلة" وتواصل تزويديها بالأسلحة والمال والمساعدات الفنية.

وأشار منذر إلى أنه تم العثور في هذه المنطقة أيضا على جثث 37 شخصا آخرين، مضيفا أن عملية تحديد هويتهم ما تزال مستمرة.

وشدد المسؤول على أن أغلب هؤلاء الأشخاص قتلوا عن طريق قطع أعناقهم وإطلاق الرصاص إلى رؤوسهم، فيما تم قُتل الآخرون جراء التعذيب.

يشار الى ان الجيش النظامي أعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الماضي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

سيريانيوز