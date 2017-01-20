أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة، عن أمله بتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية قبل عقد مفاوضات السلام غير المباشرة في جنيف.

ونقلت وسائل إعلام عن دي ميستورا قوله، "قلنا دائما إننا نفضل إجراء مفاوضات مباشرة بين السوريين لتسهيل عملنا. وذلك في حال تشكيل وفد موحد للمعارضة ووفد موحد للنظام، إضافة إلى استعدادهما لعقد لقاء مباشر. إذن، كان ذلك وسيبقى ما نأمل في التوصل إليه".

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وشهدت جولات سابقة من مفاوضات جنيف تعدداً في وفود المعارضة السورية، حيث ضمت وفداً لـ"الهيئة العليا" للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، ووفداً لمعارضة الداخل المسماة بـ"مجموعة حميم"، إضافة لوفد "معارضة موسكو"، في حين امتنعت عدة شخصيات بارزة في المعارضة السورية عن المشاركة في المفاوضات الأخيرة التي عقدت في نيسان 2016 مثل هيثم مناع وجهاد مقدسي.

ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية السورية غير المباشرة في جنيف بتاريخ الثامن من شباط القادم برعاية الأمم المتحدة.

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