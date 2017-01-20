أكمل روما عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف دون مقابل ليضرب موعداً مع فريق تشيزينا في الدور القادم.

افتتح ناينجولان التسجيل لروما في الدقيقة 39 قبل أن يضيف دجيكو والشعراوي هدفين في الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقتين 47 و61 على الترتيب فيما اختتم ناينجولان الأهداف كما افتتحها في الدقيقة الأخيرة.

منح اللاعب البلجيكي ناينجولان التقدم لروما في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت شباك سامبدوريا.



ولم يحتاج روما كثيراً مع بداية الشوط الثاني لحسم اللقاء بشكل عملي، حيث سجل البوسني دجيكو هدف فريقه الثاني بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط بعدما تحرك بذكاء للهروب من رقابة مدافعي سامبدوريا.

ومن هجمة مرتدة سريعة لروما وسط حالة من التردي الدفاعي لفريق سامبدوريا، ينجح ستيفان الشعراوي في إضافة الهدف الثالث بلعبة ساقطة رائعة من فوق الحارس في الدقيقة 61 لتبدأ جماهير روما في الغناء والاحتفال بالتأهل بشكل عملي خاصة مع أداء لاعبيها المميز.