حسم المنتخب التونسي الديربي المغاربي مع شقيقه الجزائري بثنائية لقاء هدف وحيد الخميس في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، الغابون 2017.

وجاءت ثنائية "نسور قرطاج" عبر المدافع عيسى ماندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، قبل أن يضاعف نجم ليل الفرنسي نعيم السليتي النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما سجل سفيان هني هدف المنتخب الجزائري في الدقيقة 90+1.



وكانت تونس خسرت أمام السنغال صفر-2، فيما تعادلت الجزائر مع زيمبابوي 1-1 في الجولة الأولى.



وازدادت فرص تونس بالتأهل في انتظار مواجهة زمبابوي في الجولة الأخيرة، بينما تعقدت مهمة الجزائر التي أصبحت بحاجة إلى معجزة كونها ستلعب مباراتها الأخيرة ضد السنغال.



وهي المواجهة الرسمية الثامنة والأربعون بين المنتخبين، علماً بأن آخر مباراة بينهما في أمم إفريقيا انتهت بفوز تونس (1-صفر سجله يوسف المساكني) عام 2013 في جنوب إفريقيا.



ولعبت الجزائر في غياب لاعبين بارزين لاعبين بارزين هما الحارس رايس مبولحي والمهاجم العربي هلال سوداني.