لم يجد أتلتيكو مدريد صعوبات كبيرة في تخطي ضيفه إيبار (3-0) في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 28، والأرجنتيني آنخل كوريا 60، والفرنسي كيفن غاميرو 68، أهداف الروخي بلانكوس.



وجدد أتلتيكو تفوقه على إيبار بعد أن فاز عليه في معقله 2-0 في السابع من الشهر الحالي لكن في منافسات الدوري حيث يحتل نادي العاصمة المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد المتصدر الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة، ما يجعل مسابقة الكأس مهمة جداً بالنسبة لفريق سيميوني.



وتقام مباراة الأياب الأربعاء المقبل في ملعب إيبار الذي مني الخميس بهزيمته السادسة توالياً أمام اتلتيكو في المسابقتين المحليتين منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 2014.