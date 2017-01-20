أقصي الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، لخسارته الخميس أمام الأوزبكستاني دنيس ايستومين 7-6 (10-8) و5-7 و2-6 و7-6 (7-5) و6-4.

ولم يخسر ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب ملبورن 6 مرات (2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016)، من هذا الدور المبكر في البطولات الكبرى منذ ويمبلدون 2008 عندما سقط أمام الروسي مارات سافين.



وكان دجوكوفيتش (29 عاماً) تخلى عن المركز الأول عالمياً نهاية السنة الماضية للبريطاني آندي موراي، بعد تراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم، بيد انه تخطى البريطاني في نهائي دورة الدوحة الأخيرة وبدا أنه يعود إلى أفضل مستوياته.



وأنقذ دجوكوفيتش كرتين كاد يتقدم فيهما على خصمه بمجموعتين نظيفيتين. لكن بعد تقدمه 2-1 بدا أن الصربي في طريقه لتحقيق الفوز، الا أن ايستومين لم يستسلم وأجبر خصمه على خوض خمس مجموعات حاسماً المباراة في 4 ساعات و48 دقيقة.



من جهته، لا يملك ايستومين انجازات كثيرة في البطولات الكبرى، اذ بلغ ثمن نهائي ويملدون 2012 وفلاشينغ ميدوز 2013، كما لم يفز سابقاً سوى بمجموعة واحدة في 5 مباريات ضد دجوكوفيتش.



ويلتقي ايستومين في الدور المقبل الاسباني بابلو كارينيو الـ31 عالمياً والفائز بسهولة في الدور الثاني على الإنكليزي كايل إدموند 6-2 و6-4 و6-2.