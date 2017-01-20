تضاربت يوم الخميس الانباء عن دعوة قطر لحضور مؤتمر استانا بشان سورية, حيث نقلت رويترز عن مسؤول قطري تلقي بلاده الدعوة للحضور فيما نفى مصدر اخر هذا الامر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية يوم الخميس، أن سلطات بلاده استلمت دعوة رسمية لحضور لقاء أستانا حول سوريا، التي ستجري في وقت لاحق هذا الشهر.

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في حين نفى مصدر مسؤول اخر في الخارجية القطرية, بحسب قنا "إن ما نسبته وكالة رويترز لمسؤول في وزارة الخارجية اليوم بشأن تلقي دولة قطر دعوة رسمية للمشاركة في المحادثات، عار عن الصحة تماما".

وتتكثف المشاروات والاتصالات بين تركيا وروسيا وكازخستان حول عمليات التحضير للمفاوضت المزمع عقدها في 23 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

وتدعم معارضين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد، كما عملت إلى جانب السعودية وتركيا وبلدان غربية في برنامج مساعدات عسكرية تشرف عليه المخابرات المركزية الأمريكية يزود جماعات المعارضة المعتدلة بالسلاح والتدريب, بحسب تقارير اعلامية.

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