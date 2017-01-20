حصل نظام تشغيل " iOS" على تحديث لتطبيق "يوتيوب" يرفع الدقة القصوى المسموح بها للفيديوهات في بعض هواتف "آيفون".

وبحسب "فون أرينا"، فإن التحديث الجديد يتيح لهواتف "آيفون" صغيرة الحجم بشاشات 4.7 إنش، تشغيل مقاطع الفيديوهات بدقة تصل إلى 1440، بينما تستطيع الهواتف الأصغر بحجم شاشات 4 إنش تشغيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080.

وتصل دقة مقاطع الفيدو في هواتف "آيفون بلاس" كبيرة الحجم إلى 1440 في حين أن الدقة القصوى المسموح بها في هواتف "آيفون" الأخرى الصغيرة هي 720.

ولاتزال أجهزة "آيباد" محصورة بدقة 1080 كحد أقصى على الرغم من أن لديها شاشات بدقة أعلى من 1080 .