قدمت "مايكروسوفت" تسجيلاً لبراءة إختراع لجهاز محمول قابل للطي.

ويكشف طلب براءة الاختراع، بحسب phonearena، عن جهاز متحول 2 في 1، يمكن أن يدعم التحول بين وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الهاتف الذكي.

ومن المقرر أن يأتي الجهاز بتصميم يعتمد على مفاصل مرنة، لتسمح بتدوير الجهاز بين وضع الجهاز اللوحي والهاتف الذكي بسلاسة دون الإضرار بالأجهزة.

ويدعم تصميم الجهاز القادم من "مايكروسوفت"، عرض مستمر على الشاشة التي تتمدد بكامل حجم الجهاز.