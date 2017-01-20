"سامسونغ" تطلق هاتف Galaxy J2 Ace علوم وتكنولوجيا شارك

أطلقت "سامسونغ" هاتف Galaxy J2 Ace في السوق الهندية بسعر 124$، ويضم شبكات 4G وVoLTE.

وبحسب gsmarena، فإن الهاتف مزود بشاشة حجم 5 أنش بدقة وضوح qHD، مع رقاقة معالج MT6737T من ميديا تيك في وحدة معالج رباعي الأنوية بسرعة 1.44 غيغا هيرتز. ويأتي الهاتف مع ميزة الاتصال بشبكات 4G وVoLTE، ويعمل بنظام تشغيل "أندوريد 6.0". ويدعم الهاتف شريحتي اتصال إلى جانب بطارية بقدرة 2600 mAh، مع مستشعر بدقة 8 "ميغا بيكسل"، مع ميزة التركيز التلقائي، وفتح عدسات f/2.2، كما يدعم تصوير فيديو بدقة 720 بيكسل.

2017-01-20 03:30:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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