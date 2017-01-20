كشفت "ال جي" رسمياً عن هاتف ذكي جديد باسم X 300 بمواصفات متوسطة بسعر أقل من 250 دولار.

وحسب social.lge، فإن الهاتف يعمل بمعالج "سناب دراغون" 425 رباعي النوى 1.4 غيغاهرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 308، وشاشة 5 بوصة عالية الدقة 720P من نوعLCD.



ويتمتع الهاتف بمساحة تخزين 16 غيغابايت، ويدعم بطاقات ذاكرة، وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت.



والهاتف مزود بكاميرا 13 ميغابكسل من الخلف و5 ميغابكسل من الأمام، ومزود ببطارية 2500 ميلي أمبير، ويدعم الجيل الرابع من الاتصالات، ويعمل بنظام تشغيل "آندرويد نوغا 7.0".

ويبلغ سعر الهاتف في كوريا 220 دولار فقط، ومن غير المعروف إن كان سيتاح خارج كوريا أم لا.