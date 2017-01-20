أعلنت مجموعة "إيرباص" أنها بصدد اختبار نموذج سيارة طائرة ذاتية القيادة، وصديقة للبيئة.

ونقل موقع العربية نت، عن الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص" توم إندرز، قوله إن الشركة "تأمل أن تتمكن من تسيير نموذج تجريبي لنقل شخص واحد بنهاية العام الجاري".



وتابع "ندرك أن مثل هذه التقنيات يجب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التسبب في مزيد من التلوث بالمدن المكتظة، إضافة إلى أن استخدام الطائرات قد يقلل أيضاً من التكاليف بالنسبة لمخططي البنية التحتية للمدن".

وأضاف "عن طريق الطيران لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات في بناء جسور خرسانية وطرق"، مشيراً إلى ان الطائرة ستكون ذاتية القيادة بقوله "نرغب في الاستثمار بهذا المجال للاستفادة من أحدث التقنيات الجديدة، مثل القيادة الذاتية والذكاء الصناعي لتكون رائدة فيما سيصبح حقبة السيارات الطائرة".