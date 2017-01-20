تأهل ليفربول وساوثمبتون ونيوكاسل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وفاز ليفربول بصعوبة على بليموث ارغايل بهدف للبرازيلي لوكاس لييفا سجله في الدقيقة 19 في مباراة الإعادة.



وكان بليموث من الدرجة الثالثة فرض مباراة معادة مع مضيفه ليفربول بانتزاعه التعادل السلبي معه قبل عشرة أيام.



وأراح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لاعبيه الأساسيين في المباراة السابقة أمام بليموث.



كما تأهل ساوثمبتون بفوزه على نوريتش سيتي بهدف للونغ في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، في مباراة الإعادة أيضاً بعد أن تعادلا في المباراة الأولى 2-2.



وحجز نيوكاسل بطاقته بفوزه في مباراة الإعادة على برمنغهام بثلاثة أهداف للاسكتلندي مات ريتشي (10 من ركلة جزاء و90+2) والفرنسي يوان غوفران (35) مقابل هدف لكوتيريل (71).



وفي الدور الرابع، يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون، وساوثمبتون مع أرسنال ونيوكاسل مع اوكسفورد.