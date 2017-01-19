بلغ منتخب سورية العسكري لكرة القدم الدور ربع النهائي من بطولة العالم العسكرية المقامة في سلطنة عمان بعد تغلبه 1-0 على نظيره البولندي ليتصدر فرق مجموعته الرابعة بست نقاط.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد حمدكو في الدقيقة 13 الذي استلم الكرة وسددها بشكل جميل على يسار حارس بولندا.

وقدم منتخبنا اداء جميلا وممتعا وسيطر على المباراة منذ بدايتها واتيحت له العديد من الفرص لتعزيز النتيجة وظهر واضحا ترابط خطوطه الثلاثة والانسجام بين كل اللاعبين ولم يكن المنتخب البولندي صيدا سهلا فقد شكل تهديدا في بعض مراحل المباراة.



وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة فاز منتخب مصر على نظيره الكندي باربعة اهداف مقابل لا شيء وبهذه النتائج يتصدر منتخبنا فرق المجموعة بست نقاط يليه مصر باربع نقاط ثم بولندا بنقطة واخيرا كندا دون نقاط.



وتختتم منافسات هذه المجموعة السبت حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره المصري وبولندا مع كندا.