تواصلت, يوم الأربعاء, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, لليوم 20 على التوالي, حيث سقط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف مدينة ادلب ومناطق بريفي دمشق وحلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عد من القتلى وعشرات الجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي على مدينة ادلب.

وفي ريف حلب, أشارت مصادر معارضة إلى سقوط ضحايا جراء قصف من الطائرات الحربية الروسية على قرية أم الكراميل بالريف الجنوبي.

بدورها, اتهمت مصادر مؤيدة مجموعات مسلحة باطلاق عدة قذائف على أطراف حلب الجديدة, وسط أنباء عن إصابات.

وفي دمشق وريفها , أفادت مصادر معارضة ان عددا من الجرحى سقطوا جراء قصف شنته القوات النظامية وعناصر من "حزب الله" على بلدتي مضايا وبقين.

وأضافت المصادر أن معارك دارت بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي على محوري كراش و طيبة في حي جوبر , وسط قصف بالهاون طال المنطقة.

من جانبها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان قصف شنه النظامي استهدف مواقع "ارهابيين" في الحي.

من جهة اخرى, اتهمت مصدر مؤيدة مجموعات مسلحة باطلاق صاروخي غراد على قرية المشيرفة بريف اللاذقية .

وبدأ اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", منذ 20 يوما، برعاية روسية تركية, إلا أن الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.