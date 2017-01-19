أعلن يان إيجلاند مستشار الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, أن دور المنظمة الدولية في المحادثات السورية المزمع عقدها في أستانا " لا يزال قيد النقاش".

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إنه "تلقى دعوة لحضور محادثات السلام في أستانة التي دعت إليها روسيا وتركيا وإيران".

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وأشارت الى ان مستشار دي ميستورا قال ان دورنا في المفاوضات لا يزال قيد النقاش , ومع ذلك لا اعتبر أن من المفروغ منه أن تتفهم روسيا وتركيا وإيران المسؤولية الضخمة التي تأخذها على عاتقها كأطراف ضامنة لاتفاق خاص بعملية أخرى لإتاحة بداية جديدة للمدنيين في سوريا".

يأتي ذلك بعد أن أصدر المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا قال فيه إنه كلف ستيفان دي ميستورا بترؤس وفد المنظمة إلى اجتماع أستانا المقرر عقده في 23 من شهر الجاري.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء الماضي، على لسان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم أمينها العام، أنها تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، مشيرة إلى أن المنظمة سيمثلها في الاجتماع رمزي عز الدين رمزي، نائب ستيفان دي ميستورا.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.