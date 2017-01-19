سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تعرض مبنى تجاري, مكون من 15 طابقاً, للانهيار, صباح الخميس, بعد حريق هائل نشب به, في العاصمة الايرانية طهران, دون معرفة الأسباب.

ونقلت وكالات انباء عن وسائل اعلام ايرانية ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء انهيار مبنى تجاري شهير "بلاسكو" وسط طهران.

واشارت الى " وجود عشرات رجال الإطفاء تحت الأنقاض, كانوا موجودين في المكان لإطفاء الحريق في المبنى قبل انهياره".

بدوره, قال مدير دائرة الإسعاف الإيرانية إن: 45 من المصابين في حادث الحريق وانهيار المبنى التجاري في طهران هم من رجال الإطفاء.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان لإخماد الحريق، الذي لم تتضح أسبابه, فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث .

ويعتبر برج "بلاسكو" من المباني التجارية الشهيرة , حيث يعد مركزا لتجارة الألبسة الجاهزة.