أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيترأس وفدها إلى مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية.

وذكرت وكالة (إنترفاكس) أن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر بيانا قال فيه إنه كلف ستيفان دي ميستورا بترؤس وفد المنظمة إلى اجتماع أستانا المقرر عقده في 23 من شهر الجاري.

وتضمن البيان "طلب الأمين العام من السيد دي ميستورا أن يترأس فريق الأمم المتحدة في هذه المفاوضات، أخذا بعين الاعتبار مدى عقدة وأهمية المسائل التي من المتوقع طرحها في أستانا، وكذلك المستوى العالي لتمثيل منظمي الاجتماع".

وأشار البيان إلى أن "الأمين العام يأمل في أن يشكل اجتماع أستانا خطوة إيجابية في سياق استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في جنيف".

وأكد البيان أن دعوة المبعوث الأممي للمشاركة في مفاوضات أستانا تم توجيهها من قبل روسيا وتركيا وإيران.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أنها تلقت دعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، مشيرة إلى أن المنظمة سيمثلها في الاجتماع رمزي عز الدين رمزي، نائب ستيفان دي ميستورا.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.