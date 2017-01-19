أكد رئيس وفد المعارضة السورية محمد علوش, يوم الخميس, على الذهاب للمشاركة في مؤتمر أستانا, المزمع عقده في 23 من الشهر الحالي, مشيرا الى أن الهدف من هذا هو "تثبيت وقف اطلاق النار وفك الحصار والافراج عن المعتقلين".

ونقلت وسائل اعلام عن علوش قوله إن الهدف من الذهاب للمفاوضات هو "حقن دماء الشعب السوري من خلال تثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة المناطق المشتعلة في وادي بردى والغوطة الشرقية وجنوب دمشق وكافة الجبهات, إضافة الى الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وسبق ان اعلن رئيس الجناح السياسي في "جيش الإسلام" محمد علوش أنه سيرأس وفد المعارضة المسلحة في المحادثات السورية في استانا، وذلك بعد أن قررت أغلب الفصائل المشاركة في المفاوضات المرتقبة.

واتهم علوش "النظام بممارسة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار, والسبب في ذلك واضح لأن هناك شرخ كبير ما بين الداعم الإيراني والروسي للنظام".

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة تركية روسية, الا أنه شهد العديد من الخروقات في مناطق عدة, ولا سيما بوادي بردى, وسط تبادل الاتهامات بين كل من النظام والمعارضة.

وتزامنت تصريحات علوش مع حديث للرئيس بشار الأسد أشار فيه الى ان مؤتمر أستانا سيكون على شكل محادثات مع الفصائل المسلحة المعارضة محددا الأولويات المرادة من هذا اللقاء وأهمها وقف اطلاق النار أيضا.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان حركة "أحرار الشام" المعارضة, عدم مشاركتها في مفاوضات أستانا حول سوريا لأسباب عدة أهمها "عدم تحقيق وقف اطلاق النار ولا سيما في وادي بردى بريف دمشق."

ومن المنتظر أن تحتضن أستانا تلك المفاوضات يوم 23 كانون الثاني 2017، على أن يليها عقد لقاء جنيف يوم 8 شباط 2017، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.